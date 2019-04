BMW Alpina B5 Biturbo Touring: Kaufberatung

B urkard Bovensiepen legt bei den Autos seiner Marke Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Alpina B5 urkard Bovensiepen legt bei den Autos seiner Marke Alpina Wert auf einen freundlichen Auftritt. Aus diesem Grund segnet der Chef den positiven Eindruck aller Frontschürzenentwürfe persönlich ab. Gleichzeitig müssen die Aerodynamikteile den enormen Luftbedarf der Kraftmaschinen decken, ohne dabei den Luftwiderstand zu erhöhen. Wer sich fragt, warum wir mit so einem Detail beginnen, wo es hier doch um einen Hochleistungssportler wie den Alpina-5er geht, dem sei gesagt, dass solche Details wichtig sind, um die Marke Alpina zu verstehen. Denn Details sind, neben massiver Leistungssteigerung, eine der Stärken des Kleinserienbauers, der seit 1983 beim KBA als Fahrzeughersteller homologiert ist. Der korrekte Markenname lautet denn auch BMW Alpina.

Versierte Fahrer brauchen den Fahrmodusschalter nicht

Die Plakette auf der Mittelkonsole mit fortlaufender Nummerierung unterstreicht den individuellen Charakter. Fahrt nahm die Alpina-Erfolgsgeschichte 1963 auf. Da präsentierte Burkhard Bovensiepen eine 10-PS-Leistungssteigerung für den BMW 1500. Das Basismodell der 1962 vorgestellten "Neuen Klasse" wirkte mit den 80 Vergaser-PS eher schmächtig, da kam vielen das Leistungsplus für 980 Mark gerade recht. So fing der Mythos Alpina mit dem BMW-5er-Vorgänger an, und jetzt halten wir (endlich) den Schlüssel für die aktuellste Version des B5 in Händen: ein 608 PS starkes Kombimodell, das sich nicht in einen unbequemen Spagat zwingen muss, um hier ein bisschen komfortabel oder dort etwas sportlich zu sein. Ja, sicher hat der Wagen einen Fahrmodusschalter, mit dem wir mittels elektronischer Vorkonditionierung verschiedene Charakteristika einstellen können. Aber das eigentlich ist genauso unnötig wie an dieser Stelle kompliziert beschrieben. Denn im Benziner B5 wie im Diesel D5 (388 PS/800 Nm) genügt dem versierten Fahrer das Gaspedal, um zwischen den weitgefächerten Talenten hin und her zu wechseln.

Die Gretchenfrage: Benziner oder Diesel?

Der Bankwinkel des 4,4-Liter-V8 beträgt 90 Grad. Die Kraftenfaltung ist überwältigend, ohne brutal zu wirken. Weil der BMW Alpina 5er ein derart starkes Stück ist, müssen Sie sich eigentlich nur über zwei Dinge Gedanken machen. Erstens: die Karosserie – wir raten zum praktischeren Kombi . Der wuchtet zwar 105 Extrakilo mit sich herum, ist den Messwerten nach aber kaum langsamer. Dafür bietet er deutlich mehr Nutzwert. Zweitens: das Verbrennungsprinzip – an dieser Stelle tun wir uns mit einer Empfehlung schwer, denn beide Aggregate sind für sich betrachtet über jeden Zweifel erhaben, in ihren Naturellen aber grundverschieden. Im B5 steckt ein 4,4-Liter-V8-Biturbo-Benziner, der ab 5750 Touren 608 PS auf die Kurbelwelle drückt – das sind 8 PS mehr, als der aktuelle M5 leistet. Und mit 800 Nm Drehmoment schiebt er sogar kräftiger an als der 625 PS starke M5 Competition. Bei Alpina schätzen sie ein hohes Drehmoment zur zügigen Fortbewegung, weil es eine souveränere und gelassenere Art des Schnellfahrens ermöglicht als die drehzahlintensive Jagd nach dem PS-Gipfel; verbrauchsgünstiger ist es zudem. Der Erfolg dieses Ansatzes zeigt sich auch darin, dass der B5 ohne klanghemmenden Ottopartikelfilter auf die Straße darf. Trotzdem lässt sich der Achtzylinder bei Bedarf bis 7000 Touren drehen. Und nur, wenn der Drehzahldruck wirklich groß ist, entlässt die Edelstahlauspuffanlage die Achttonmusik mit charakteristischem Bollern und Röhren. Sobald die Vollgasstellung gelupft wird, fällt der Abgastrakt in ein hintergründiges Brabbeln, auch bei (sehr) hohen Geschwindigkeiten. Ruhe sticht Radau, Komfort vor Pose – wieder so ein Alpina-Detail.

Der stampfende Rhythmus des D5 bekehrt Dieselhasser

So ist auch der Diesel D5 kein Krawallbruder, aber die hohe Verdichtung von 16:1 vertont den Selbstzündercharakter. Unter Last erwächst daraus ein temperamentvoll stampfender Rhythmus, der selbst Dieselhasser bekehren kann. Denn mit jeder Kurbelwellendrehung wird klar, dass der Reihensechser nur eine Mission hat: alle fahrphysikalischen Widerstände wegzuschieben. Seine 800 Nm ab 1750/min pressen noch vehementer, ungestümer voran als das nominell gleich starke Drehmoment des B5. Gemein sind beiden Aggregaten die Achtstufen-Sportautomatik von ZF, der Allradantrieb und die fein eingespurte Mischbereifung, die unter anderem dank Vorderachsquerlenkern nach Alpina-Art etwas ruhiger läuft als auf BMW 5ern. Da, wo unsere Ex-Dauertester M 550d und M 550i bei hohen Geschwindigkeiten eigentlich sehr gut lagen, spurt der Allgäu-Express noch einen Tick satter – trotz seiner eher komfortorientierten Abstimmung. Handlingseitig wirken die B5-Biturbomodelle dank der serienmäßigen Hinterachslenkung etwas agiler.

Angst vor zu viel Exotik? – Unbegründet