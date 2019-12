ach herberändertfür. Bislang drohten Kunden, die die Schnittstelle ab Werk bestellt hatten, nach einer bestimmten Zeit in einzu rutschen – damit ist ab Anfang 2020 aber Schluss! Wie Peter Henrich, Leiter des Produktmanagements bei BMW,, können Kunden die Schnittstellekaufen. "Wir vereinfachen unser Angebot: Zukünftig wird es nur noch ein unbegrenztes Angebot von Apple Carplay geben", so Henrich.

"Die Preisneugestaltung entstand aus dem zahlreichen Kundenfeedback heraus", erklärt Henrich. Mit anderen Worten: Viele Carplay-Nutzer waren sauer, dass das Feature unterm Strich so teuer werden konnte.setzt bei Apple Carplay bisher auf ein. Zumal die Optionen etwas verwirrend gestaltet waren: BMW-Kunden, die Carplay ab Werk mitbestellt hatten, konnten den Service bislang lediglich drei Jahre lang kostenfrei nutzen. Danach wurden sie in ein Abo gedrängt. Wer nicht mehr zahlen wollte, dem wurde der Dienst von BMW deaktiviert. Wer Carplay nachträglich in seinen BMW holen wollte, der hatte dagegen schon länger die Möglichkeit, aus verschiedenen Laufzeiten zu wählen – darunter auch eine Dauerlösung.

, darunter auch Mercedes , setzten auf einen, um nachträglich Optionen in das Auto zu bringen. "Ich glaube fest an das Potenzial von nachbuchbaren Services für unsere Kunden. Am greifbarsten ist der Nutzen dieser Dienste bei einem. Hier kann der neue Eigentümer sein Fahrzeug optimal individualisieren", so Peter Henrich.