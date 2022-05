Mein Arbeitsweg beträgt ziemlich genau 25 Kilometer. Pro Strecke. Damit bin ich prädestiniert für einen E-Roller : Die Entfernung schafft er immer, selbst bei Frost. Der Spritpreis-Irrsinn kann mich also mal. Fast laut- und schwerelos durch Raum und Zeit zu gleiten, vorbei an allen Tanken , mit einem magischen E-Bums im rechten Handgelenk, das hat schon was.