ie BMW Concept R 18/2 ist der neue Hingucker von BMW Motorrad . Die Studie feiert jetzt Deutschlandpremiere: Die "Big Boxer" steht vom 6. bis 8. Dezember 2019 auf der Custombike-Show in Bad Salzuflen, der weltweit größten Messe für umgebaute Motorräder. Nach ihrem Gala-Auftritt auf der EICMA 2019 Anfang November in Mailand dürften nun auch in der Thermalbad-Stadt im Kreis Lippe (NRW) alle Augen auf die R 18/2 gerichtet sein – zumal sie in Italien lediglich digital präsentiert wurde. Der Custom-Cruiser mit Dragster-Einflüssen wird wie der "Harley-Killer" R 18 vom bislang hubraumstärksten BMW-Boxermotor (1802 ccm) befeuert. Mit der R18/2 will BMW Motorrad nach eigenen Angaben zeigen, wie flexibel die neue, große Bike-Architektur der Marke ist. Herausgekommen ist auf jeden Fall eine wunderschöne Studie, die laut BMW 2020 in ein Serien-Bike übergehen soll.