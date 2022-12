BMW i4 von AC Schnitzer mit Motorsport-Feeling

Die Zulassung aller verbauten Spezialteile für den Straßenverkehr ist bei AC Schnitzer ein zentrales Ziel bei der Entwicklung neuer Komponenten. Alle beim Tune it! Safe! Polizei BMW i4 by AC Schnitzer verwendeten Komponenten sind entsprechend geprüft. So fährt dieser Polizei-Stromer zwar jenseits jeder Serie, aber im Rahmen aller Straßenzulassungsbestimmungen. Eben so, wie es sich nicht nur für die Polizei gehört.