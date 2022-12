Wer einen Luxusliner wie den BMW i7 besteigt, der will nicht hinter dem Lenkrad sitzen, sondern in der Executive Lounge, einem ausfahrbaren Liegesessel mit Beinauflage und verstellbaren kuscheligen Nackenkissen in der zweiten Reihe, gleich hinter dem Beifahrersitz.

Streaming-Dienste sorgen fürs Programm



Das Angebot umfasst Amazon Prime, Netflix und was der Reisende sonst noch aus seinem privaten Portfolio mitbringt. Natürlich kann auch nur TV gesehen, Radio gehört oder Spotify bemüht werden. Gesteuert wird das Entertainment, neben Klima, Sitzeinstellung, Sonnenrollos und Ambientelicht, von den Reisenden in der zweiten Reihe über einen in den Türen verbauten 5,5 Zoll großen Touchscreen.

Die Türen selbst öffnen hier wie da vollautomatisch. Entweder auf Ansage oder Knopfdruck – und werden auch so geschlossen. Steht wer oder was im Weg, sorgen Sensoren dafür, dass es nicht zu unerwünschten Berührungen kommt.

Massagefunktion auf allen Plätzen



Und so schälen sich die Reisenden nach langer Fahrt – auf allen Plätzen sanft oder kräftig massiert – völlig entspannt aus den Polstern. Zumal der schon erwähnte Luxussitz im Fond auch noch einen Neigungswinkel der Rückenlehne von 42,5 Grad bietet. Was mit Blick auf die großzügige Kopffreiheit ebenfalls Reisekomfort der Extraklasse verspricht.

Der wird zudem von einer adaptiven Zweiachs-Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung und einem adaptiven Fahrwerk unterstützt. Im Zusammenspiel mit den für jedes Rad einzeln elektronisch geregelten Dämpfern schwebt der i7 nur so dahin. Es ist nahezu egal, welches Ungemach die Straße bereithält, die Insassen merken davon so gut wie nichts.

Im Antrieb steckt reichlich Kraft



Der i7 xDrive60 wird von zwei lautlos arbeitenden Elektromotoren angetrieben. Der an der Vorderachse leistet 258 PS, der am Heck 313. Im Zusammenspiel stellen sie eine Systemleistung von 544 PS und ein maximales Drehmoment von 745 Newtonmetern zur Verfügung. Und genau da beginnt dann auch der Fahrspaß für den Piloten.

Abseits der Liegewiese, aber in nicht minder feine und absolut langstreckentaugliche Polster geschmiegt, kann er bei einem beherzten Tritt auf das E-Pedal in von uns gemessenen 5,0 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen. Wer die Energiezufuhr nicht unterbricht, wird in 16,4 Sekunden Tempo 200 erreichen und am Ende ohne Zugkraftunterbrechung eines Getriebes bis zu 240 km/h schnell sein.