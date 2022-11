Das beste Auto der Welt? Wenn es so etwas gibt, dann war es immer die S-Klasse von Mercedes – egal, was BMW seit 1977 mit dem 7er oder Audi mit dem A8 seit 1994 veranstalteten. Jetzt hat BMW den 7er neu aufgelegt, dabei keinen Stein auf dem anderen gelassen und an nichts gespart. Technik, Luxus, Sicherheits-Assis, Multimedia – alles vom Feinsten.

Geschmacksache: Der neue 7er hat die mächtige Niere aktueller BMW-Modelle. In echt wirkt das Auto nicht so angeberisch wie auf Fotos.

Der neue 7er ist eine imposante Erscheinung



Hinten im 7er gibt es großes Kino



Arbeitsplatz mit Licht und Schatten



Vorn geht es nicht ganz so luxuriös zu, aber immer noch ziemlich opulent. Der Platz ist üppig, die Sessel sind groß und äußerst bequem, Material und Verarbeitung fein und edel. Auch der i7 kommt mit Curved Display, also einem 12,3 Zoll großen Bildschirm hinter dem Lenkrad und dem 14,9 Zoll großen Touchscreen in der Mitte. Optisch brillant, doch die sichelförmigen und grafisch völlig überladenen Instrumente sind genauso schlecht ablesbar wie in allen aktuellen BMW.