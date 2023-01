Was in Las Vegas passiert, bleibt in Vegas, sagt man. Das mag für alles Mo x308 ;gliche stimmen, für die CES, die Consumer Electronics Show, die größte Hightech-Schau der Welt, gilt es ganz sicher nicht. Was man da zu sehen bekommt, davon soll möglichst schnell die ganze Welt erfahren. Zum Beispiel die Weltpremiere der spektakulären BMW-Studie iVision Dee.

Glattes Design, großer Retrogrill – Ausblick auf die "Neue Klasse"?



Reale Welt und virtuelle Welt verschmelzen im iVision Dee



Worum es bei der Studie eigentlich geht: Dee steht für Digital Emotional Experience. Werbesprache, klar, aber dafür sind wir ja da, es zu erklären. Und die, die sich das Auto ausgedacht haben. Adrian van Hooydonk, BMW-Designchef: "Der Dee ist mehr als ein Auto. Er ist das Tor in die digitale Welt." BMW-Chef Oliver Zipse: "Wir zeigen, was möglich ist, wenn Hardware und Software verschmelzen." Denn es geht hier nicht vordergründig darum, dass (und wie) der BMW fährt. Hier geht es um das, was das Auto sonst noch kann und was es verbinden soll: nämlich Mensch und Maschine, reale und virtuelle Welt. Das gab's alles mal bei "Herbie", dem tollen Käfer , und bei "K.I.T.T." aus "Knight Rider".

Mit Avatar auf der Seitenscheibe



● An den Türverkleidungen ist kein Schalter. Er wird erst bei Annäherung sichtbar, ist dank Shy-Tech-Sensorik in den Stoff integriert, und man "toucht".

● Die fünfstufige Auswahl erlaubt Szenarien, die vor dem Fahrer die wichtigsten Fahrdaten zeigen, in der Mitte die Strecke übers Navi und rechts beispielsweise den LinkedIn-Account. Es steigert sich in eine Augmented-Reality-Projektion des Fahrweges. Ich habe es ausprobiert, man blickt in die echte Welt und bekommt alles andere digital vors Auge gespielt. Auch die Sitze geben Rückmeldung, schubsen warnend Po und Oberschenkel an.

Die Mixed-Reality-Frontscheibe soll 2025 in Serie kommen



Schwer vorstellbar? Ja, geht mir auch so. Aber es ist faszinierend, wenn man dringesessen hat. Und wie gesagt, der Fahrer hat die Kontrolle.

Nicht alles, was der Dee zeigt, wird morgen da sein. Aber die Mixed-Reality-Frontscheibe mit dem fahrzeugbreiten Head-up-Display (übrigens hatte BMW das vor 20 Jahren mal als erster Hersteller) wird ab 2025 Serie – in den Modellen der "Neuen Klasse". Wohin die Reise bei BMW in Zukunft geht, erzählt Entwicklungsboss Weber so nebenbei.