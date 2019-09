BMW M GmbH: Kombi, M3, M5, Touring

So schön hätte ein BMW M5 Touring aussehen können. Daraus wird allerdings nichts!

Fairerweise muss gesagt sein, dass es bis hierhin auch nur zwei offizielle Serienmodelle von BMW M als Kombis gab: denund den. Allerdings gab es immer wieder Gerüchte über einen M3 Touring und sogar einen Prototyp des M3 E46 als Kombi . Diesen Spekulationen schiebt Markus Flasch jetzt einen Riegel vor: ". Würde ich Kunden in Österreich, der Schweiz oder Deutschland fragen, würde ich einen Daumen hoch bekommen aber da wir ein global agierendes Unternehmen sind und viele Dinge auf der Motorenseite in die Kalkulation miteinfließen, werden wir solche Produkte (Kombis; Anm. d. Red.) nicht anbieten.." Das wars also mit dem Traum vom BMW M3 Touring!