liegt voll im Trend! Schon seit einigen Jahren bietetdie bei Fans beliebtenan und weitet das Angebot stetig aus. Jetzt gibt es bei den Münchnern erstmals Anbauteile in

Bei genauem Hinschauen fällt die grobe Struktur des CF-SMC auf. Die Teile entstehen in Handarbeit.

Pünktlich zum Marktstart gibt es für denab Werk Außenspiegelkappen und einen Heckdiffusor in. Der Unterschied zum normalen Carbon ist die grobe Struktur, die an den Look von Marmor erinnert. BMW nennt dieses neue Carbon "CF-SMC" und erklärt, dass die Teile handgefertigt werden. Mitfür den Diffusor undpro Außenspiegelkappe sind die M Performance Parts für den M135i allerdings nicht ganz günstig.