BMW schärft das Fahrwerk des stärksten 1er nach – das war auch nötig. Im Fahrwerktest von AUTO BILD SPORTSCARS missfiel das M-Fahrwerk des M135i mit ungehobelter Härte. Noch nicht einmal auf der Rennstrecke konnte es überzeugen, "viel Untersteuern, wackliges Heck", befand Redakteur Guido Neumann. Das soll sich jetzt ändern.Mehr Sturz an der Vorderachse soll die Querkräfte besser aufnehmen, die Querlenker der Vorderradaufhängung bekommen eine Anbindung per Hydrolager, an der Hinterachse wurden die Längs- und Querlenker überarbeitet, Feder und Dämpfer neu abgestimmt. Alles, um das Wankverhalten in Kurven zu verbessern und das Lenkgefühl verbindlicher zu gestalten. Ob die Maßnahmen wirken, werden wir im Test überprüfen.