Sparneuwagen hat den BMW M2 Competition im Angebot. Der Kompakt-Flitzer kann jetzt als Neuwagen in Alpinweiß geordert werden. Das Bestellfahrzeug ist frei konfigurierbar, besitzt aber mit Navigationssystem Sportfahrwerk , Sitzheizung und Einparkhilfe bereits eine Grundausstattung. Der Listenpreis des turbogeladenen Sechszylinders liegt bei rund 62.000 Euro. Jetzt können Geschäftskunden den handgeschalteten M2 Competition für günstige 399 Euro netto pro Monat leasen. Eine Sonderzahlung in Form einer Anzahlung ist nicht nötig. Einzig die Überführungskosten in Höhe von 795 Euro brutto muss der Leasingnehmer bezahlen.