Ist seinen Preis wert: Der M2 Competition ist ab 61.900 Euro zu haben. Dafür gibt es einen echten Sportler.

Denn eine Kleinigkeit haben die M-ler über all die Monate schön zurückgehalten, eine nicht ganz unbedeutende noch dazu: den Preis. Egal, wie tief man bohrte, man bekam eigentlich immer dieselbe Antwort: Es sei ein sehr faires Angebot, das man hier geschnürt habe. Nun muss man kein mehrfach habilitierter Professor für Mediennutzungsverhalten sein, um zu wissen, was solche Aussagen zur Folge haben: Klar, es wird spekuliert, im Kaffeesatz gelesen und fleißig an der Kristallkugel gerieben. Die Basis aller Hypothesen? Der Grundpreis des einstigen M2 Coupé , das zuletzt mit 59.500 Euro in der Liste stand. Knappe sechzig Taler also, angereichert um den Biturbo des M4, das ganze Shadow-Line-Make-up, dazu eine kleine Umlage für die Typisierung des Otto-Partikelfilters sowie den ganzen Feinschliff an ESP , Sperre und Lenkung. Grübel, grübel und studier, Doppelniere mal Dachantenne geteilt durch Außenspiegel, macht nach Adam Riese knappe 70 Scheine gemäß den Unheils-Theoretikern und runde 65 nach Meinung aller, die noch an das Gute in BMW glaubten.Heute wissen wir: alles viel zu hoch gegriffen! Der Competition startet bei 61.900 Euro und damit keine 3000 über dem einstigen Normalo-M2. Erste Gerüchte, wonach das Abgas-Gekasper der letzten Monate die Preisstrategen vernebelt habe, weist Garching übrigens entschieden zurück! Heißt: Es hat alles seine Richtigkeit, was hier so angegeben wird.