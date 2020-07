Um im Vergleich zum wirklich gutennoch besser abzuschneiden, haben die Ingenieure den CS noch mal ordentlich nachgewürzt. Unter anderem mit einerund einem. Gewicht wird durch jede Mengegespart. So bestehen Diffusor, Motorhaube und das Dach in Sandwichbauweise aus dem Leichtbaumaterial. Und das Carbondach senkt nicht nur den, sondern es erhöht gleichzeitig die. Beides steigert die Agilität des schärfsten M2, der im Vergleich zum Competitionverloren hat und nunauf die Waage bringt. Dazu kommt ein mächtiger Muskel, der seine Kraft nach guter Art des Hauses ausschließlich an die Hinterräder schickt.

Leicht und stark: Dank viel Carbon ist der M2 CS rund 40 Kilo leichter als das Competition-Modell.

Derstarke Biturbo-Sechszylinder unter der Lufthutze schnauft, schnorchelt und brüllt seineso vollmundig und ungefiltert heraus, dass jedem Autofan das Herz aufgeht. Gibt man dem BMW M2 CS die Sporen, stürmt er in glattenaus dem Stand auf Tempo 100 und schafft immerhin. Beim Anbremsen auf eine Kurve bleibt der 2er trotz des verhältnismäßig kurzenstabil und tanzt im Anschluss leichtfüßig auf der Ideallinie – ohne dabei allerdings die Ruhe eines M4 auszustrahlen. Das will der BMW M2 CS auch gar nicht. Er will mit derzielgenau um die Ecke dirigiert werden und quittiert jede Bewegung des Gaspedals mit einer Reaktion. Für zusätzlichen Lustgewinn sorgt das, das optional das Siebengang-DKG ersetzt. Wer das letzte Zehntel aus dem M2 CS herausquetschen will, kreuzt diein der Aufpreisliste an.