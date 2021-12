neue BMW 2er Coupé (G42) ist eine echte Fahrmaschine – erst recht als vorläufiges Topmodell M240i xDrive. Für Vortrieb sorgt der bekannte Dreiliter-Reihensechszylinder (B58) mit 374 PS und 500 Nm Drehmoment. Das sind immerhin vier PS und 35 Nm mehr, als der erste M2 der Vorgänger-Generation F22 an die Hinterräder schickte. Hinzu kommt, dass der Neue serienmäßig mit dem überragenden Gesamtpaket. Die Tester waren sich einig: "Der neue M240i liegt fahrdynamisch auf dem Niveau des ersten M2. Er hat mehr als genug Power, ein tolles Chassis und eine zuverlässige Automatik. Da hat M240i xDrive ab 56.000 Euro bei den Händlern stehen. Im Leasing gibt es das Dasist eine– erst recht als vorläufiges. Für Vortrieb sorgt der bekannte(B58) mit. Das sind immerhin vier PS und 35 Nm mehr, als der erste M2 der Vorgänger-Generation F22 an die Hinterräder schickte. Hinzu kommt, dass der Neue serienmäßig mit dem Allradantrieb xDrive und der Achtgang-Automatik ausgerüstet ist. So geht es in sehr schnellen 4,3 Sekunden auf 100 km/h. Im ersten AUTO BILD-Test punktete der M240i mit einemDie Tester waren sich einig: "Der neue M240i liegt. Er hat mehr als genug Power, ein tolles Chassis und eine zuverlässige Automatik. Da hat BMW die Messlatte für den kommenden M2 ziemlich hoch gehängt." Leider bewegt sich der M240i inzwischen auch preislich auf dem Niveau des M2. Ende 2015 kostete das M-Modell des F22 immerhin 56.700 Euro, Anfang 2022 wird derbei den Händlern stehen.gibt es das Coupé jedoch richtig günstig!





Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden das BMW M240i xDrive Coupé momentan für 420 Euro netto pro Monat leasen – und das ohne Anzahlung. Die Vertragslaufzeit beträgt 48 Monate mit den üblichen 10.000 Freikilometern pro Jahr. Auf Wunsch kann der Vertrag auch auf 36 Monate verkürzt werden, wodurch die monatliche Rate auf 470 Euro netto steigt. Wer mehr als 10.000 Kilometer pro Jahr fahren möchte, der bucht einfach ein größeres Kilometerpaket. Bei 48 Monaten mit 20.000 Freikilometern jährlich steigt die monatliche Rate auf 485 Euro netto (535 Euro netto bei 36 Monaten mit 20.000 Kilometern pro Jahr). Doch das ist noch nicht alles. Ist der Leasingnehmer im Besitz eines Fremdfabrikats, so kann er zusätzlich 35 Euro netto im Monat sparen. Im günstigsten Fall kostet der M240i somit 385 Euro netto (420 Euro minus 35 Euro) bei 48 Monaten Laufzeit mit 10.000 Freikilometern pro Jahr. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich)

Hinzu kommen einmalig 651,26 Euro netto (775 Euro brutto) für die Bereitstellung, wodurch sich die Gesamtleasingkosten bei vier Jahren Laufzeit auf 19.131,26 Euro netto summieren (385 Euro mal 48 plus 651,26 Euro). Bei einem dreijährigen Leasingvertrag ergeben sich somit Gesamtleasingkosten in Höhe von 16.311,26 Euro netto (435 Euro mal 36 plus 651,26 Euro).

BMW 240i xDrive 48 Monate privat leasen für 25.975 Euro