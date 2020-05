Der Innenraum sieht trotz weißem Leder aus wie neu, Gebrauchsspuren sind nicht auszumachen.

Serienmäßig ist derfür 450 PS und 550 Nm gut. Das allein sind schon sehr gesunde Zahlen.Dumm nur: Die Leistungssteigerung ist nicht im Fahrzeugschein eingetragen.Ein Standard-Competition sprintet in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Leistungssteigerung dürfte hier eine Drei vors Komma zaubern. Die Geschwindigkeits-Begrenzung von 250 km/h wurde aufgehoben, eine neue Vmax wird von Bimmer-Tuning nicht angegeben. Macht aber nichts, denn in Verbindung mit der Handschaltung ist dieserohnehin weniger für schnödes Bolzen auf der Autobahn gemacht. Kurvige Landstraßen stehen ihm da schon eher, hier kann dann auch das beim Competition serienmäßige Adaptiv-Fahrwerk punkten.Weitere Competition-Merkmale sind ein Klappenauspuff mit schwarzen Endrohren, spezielle Alufelgen in 20 Zoll, schwarze Karosserieakzente sowie Leichtbausitze für Fahrer und Beifahrer. Allzu weit führen die Leichtbaubemühungen bei diesemaber nicht, denn seine Ausstattung ist mehr als gut. Elektrisch verstellbare Sitze, Head-up-Display , 360 Grad-Kamera, Sitzheizung vorne und hinten sowie ein beheizbares Lenkrad sind nur ein Bruchteil der langen Liste an Extras. Hinzu kommen Carbon-Zierleisten und eine Merino-Volllederausstattung.Über 100.000 Kilometer begleitete uns ein M3 Competition zuverlässig und störungsfrei, sogar der Verbrauch blieb mit 11,5 Litern auf 100 Kilometer einigermaßen im Rahmen.