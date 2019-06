BMW M3 E36 mit E-Antrieb von Tesla

Auch von hinten sexy: Der Elektro-M3 mit großem Heckspoiler, Monster-Schlappen und Bunt-Lackierung.

Das Tuning-Team aus Kalifornien schloss den E-Antrieb eines Tesla Model S Performance an einen kleinen 32-kWh-Akku an. Insgesamt sollen damit mehr als 800 PS verfügbar sein. Das Elektromobilitäts-Portal "Inside EV" schrieb, das Drehmoment sei so gewaltig, dass man bei jeder Geschwindigkeit bis zur Highway-Schnellfahrt die Reifen durchdrehen lassen könne. Das Auto war ursprünglich für ein Pikes-Peak-Rennen konzipiert worden. Jetzt nahmen die Macher des Youtube-Channels "Fully Charged" den Elektro-Flitzer mit auf die Straßen von Kalifornien – Drifts und qualmende Reifen inklusive.