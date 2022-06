Zum Modelljahr 1995 legte BMW den M3 GT der Baureihe E36 als Homologationsmodell für die FIA-GT- und die IMSA-Serie auf. 350 Stück sollten gebaut werden, am Ende waren es exakt 356 Exemplare (inklusive fünf Vorserienmodellen) – alle in der für den GT charakteristischen Farbe "British Racing Green" (Farbcode 312). Neben der Lackierung ist der GT an speziellen Details wie dem Frontsplitter, dem Heckflügel, sowie den 17-Zoll-Schmiedefelgen und den weißen Blinkern zu erkennen. Im Innenraum spendierten die Münchner dem limitierten Sondermodell Sportsitze mit Mittelbahnen in "Mexicogrün" sowie Carbon-Zierleisten.