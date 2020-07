insteigen und auf Anhieb im Grinsbereich: Genau so haben wir die ersten Meter im neuen, noch stark getarnten BMW M3 und M4 erlebt. Klar, so war das Feeling bei den letzten fünf M3-Generationen auch.Mit neuem Motor , Mischbereifung und später auch optionalem Allradantrieb fährt das neueste M-Derivat ab 2021 zu den Kunden.

"Die Autos sind zu ca. 90 Prozent fertig", gibt BMW-M-Entwicklungschef Dirk Häcker vor dem Erstkontakt zu. Und er verrät noch mehr: Dreiliter-Sechszylinder, Biturbo – klingt auf den ersten Blick nach dem bekannten S55-Motor.Die M-typische Hochdrehzahl-Charakteristik, neue Turbolader sowie auf der Rennstrecke erprobte Kühl- und Ölversorgungskonzepte sind die Eckpunkte des neuen Triebwerks.Dazu wird das Benzin nun mit 350 statt bisher 200 Bar durch die Düsen gejagt. Die zweiflutig ausgelegte Auspuffanlage mündet in einen neuen Schalldämpfer mit M-typischen Doppelendrohren, nun 100 Millimeter groß. Natürlich alles mit Ottopartikelfilter und Co. Wie das klingt, dazu gleich mehr.

Technisch hat BMW überall Hand angelegt.Ja, richtig gelesen. Man steigt vom Doppelkuppler des Vorgängers auf eine Wandlerautomatik um, "8-Gang-M-Step-tronic" genannt. Klingt ziemlich unsportlich, wir checken das gleich. Mit einem breiten Grinsen erzählt Häcker zuerst von einer viel steiferen Vorderachse und neu applizierten, elektronisch geregelten Dämpfern. Auch bei der Hinterachssperre wurde noch mal nachgebessert. Verzögert wird mit Stahl- oder optionalen Keramikbremsen.Die sind mit speziell angemixten Michelin Pilot Sport 4 S in 275/35 und 285/30 bestückt. Allrad? "Ein M xDrive kommt, aber erst später", so Häcker.

Der M4 dürfte etwa 100 Kilogramm leichter werden als der M3. Allrad wird für beide Modelle später folgen.

Der Schreibblock ist voll, die Autos sind warmgefahren, die Boxenampel des Sachsenrings steht auf Grün.Das Lenkrad wie immer griffig, davor moderne Digitalinstrumente. Im Display der fast ungetarnten Mittelkonsole stellen wir alles auf "Sport Plus", die Zwischengasfunktion auf "On".Wie sich so ein M4 am Sachsenring fährt, haben wir im Grunde schon oft erlebt. Aber dann biegst du in die erste Kurve und denkst, die haben dir Slicks druntergeschnallt.Und mit der Handschaltung kommt einfach richtig Laune auf. Die Hinterachse übersteuert zart, genau da, wo man es braucht. Das ganze Paket fühlt sich so viel leichter und agiler an als bisher. Beim Gewicht hält man sich noch bedeckt, bisher waren es etwa 1500 Kilo.