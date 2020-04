D

Hier geht's zum Angebot Zum BMW M4 Cabrio

M4

ieserSein Reihensechser mobilisert 450 PS und 550 Nm (19 PS mehr als ohne Competition-Paket). Jetzt steht er für die Hälfte des Neupreises zum Verkauf!Die satte Leistung wird per Siebengang-DKG an die Hinterräder abgegeben – Sprintzeit von 0 auf 100 km/h: 4,5 Sekunden. Schluss ist erst bei 270 km/h, denn das Auto wurdegeordert. Nur in einer Disziplin zwingt das Cabrio zum Langsamfahren. Wenn man das Hardtop aus Carbon beim Fahren öffnen will, muss man für mindestens 30 Sekunden auf wirklich gemächliche 18 km/h drosseln.