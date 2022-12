Der BMW M5 E60 ist besser bekannt als M5 V10! Als BMW die vierte Generation des M5 2004 vorstellte, war sofort klar: Dieser M5 ist etwas ganz Besonderes. Und das lag vor allem am legendären Motor: Der S85 getaufte 5,0-Liter-V10 bietet nicht nur Leistung im Überfluss, sondern auch einen unvergleichlichen Sound. Der hochdrehende V10 (maximal 8250 U/min) war in der Tat so phänomenal, dass er unzählige Preise abräumte. In den Jahren 2005 und 2006 wurde er zum "International Engine of the Year" gekürt, in den Jahren 2005, 2006 und 2007 bekam er zudem den Award "Best Performance Engine" und zwischen 2005 und 2008 gleich vier Mal in Folge den Preis "Best Above 4.0 Litre".