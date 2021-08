DasEs besteht aus Front- und Heckschürze, Schweller, Dach- und Kofferraumspoiler, Heckdiffusor, breiteren Kotflügeln samt Türaufsätzen und einer Motorhaube mit Entlüftungsschlitzen. Sämtliche Teile sind aus Carbon gefertigt und geben dem M5 in Summe eine überausDazu tragen nicht zuletzt auch die Scheinwerferblenden, die LED-Tagfahrleuchten und der mattschwarzebei. In den wuchtigen Radhäusern drehen sich schwarze

Derdes M5 leistet in der Serie 560 PS und 680 Nm Drehmoment. Damit schießt der Bayer in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Laut Anzeige wurde das Triebwerk mit einem Tuning von JM-Imports auf heftigegesteigert. Die genauen Umbaumaßnahmen werden nicht genannt. So oder so dürfte sich die Fuhre aber recht brachial fahren, zumal BMW in dieser M5-Generation noch auf reinen Hinterradantrieb gesetzt hat.