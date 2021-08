ür diehat BMW erstmals eine noch stärkere Competition-Variante in petto. Die ist offenbar derart beliebt, dass BMW den normalen X6 M hierzulande gleich ganz aus dem Programm gestrichen hat und nur noch die Top-Version anbietet. Um dem monströsen SUV jetzt noch die Krone aufzusetzen, hat Tunerein neuesund einige andere Leckereien im Angebot.

Der X6 M Competition ist ja schon serienmäßig eine echte Erscheinung. Entsprechend versucht das Hamann-Bodykit das nicht zu toppen, sondernVorne genügt eine Frontlippe, die Flanken zieren Seitenschwelleraufsätze. Am Heck gibt es einen Diffusor sowie zwei Spoiler für Kofferraumdeckel und Dachkante – fertig ist das Bodykit. Hinzu kommen nochmit 315/25er Reifen und einerundum. Am Ende steht der X6 M noch etwas sportlicher, aber nicht übertrieben wuchtig da.

Am Heck gibt es gleich zwei zusätzliche Spoiler. Einen für den Kofferraumdeckel, einen für's Dach.

Die vergleichsweise filigranen Mehrspeichen-Felgen passen gut zum ansonsten wuchtigen Auftritt des X6.

Für den Innenraum legt Hamann noch neue Fußmatten und Sportpedale in schwarz eloxiertem Aluminium obendrauf. Den Motor lässt man dagegen unangetastet. Keine Schande, denn derleistet bereits ab Werkdie den 2,3-Tonnen-Brocken indrücken. Mit dem optionalen M Drivers Package sinddrin. Wem das trotzdem nicht reichen sollte, kann sich an G-Power wenden. Dort gibt es auf Wunsch bis zu 800 PS . Was das optische Tuning kostet, verrät Hamann auf Anfrage. Einen neuen X6 M Competition bekommt erst, wer mindestensan BMW überweist.