Der 4,4-Liter-Biturbo-V8 leistet 750 Nm und 600 PS. 625 PS sind es in der Competition-Version.

Der 4,4-Liter-V8-Biturbo des X6 M kommt unter anderem bereits in M5 und M8 zum Einsatz . Mit 600 PS leistet der Neue X6 M 25 PS mehr als sein Vorgänger.Die Höchstgeschwindigkeit ist serienmäßig bei 250 km/h abgeregelt, mit dem optionalen M Drivers-Package wird sie auf 290 km/h angehoben.Eine Klappenauspuffanlage mit Ottopartikelfilter ändert je nach Fahrprofil den Sound. Optional ist eine Sportabgasanlage erhältlich, beim Competition ist sie serienmäßig verbaut. Das Schalten übernimmt eine Achtstufenautomatik. Die Kraft wird an einen variablen Allradantrieb mit heckbetonter Auslegung geleitet. Eine Lamellenkupplung verteilt die Kraft bedarfsgerecht zwischen Vorder- und Hinterachse.Serienmäßig kommt der X6 M mit einem adaptiven Fahrwerk und Wankstabilisierung, das die Seitenneigung in Kurven minimieren soll. Gebremst wird mit einer Sportbremsanlage mit Sechskolben-Sätteln vorne und Einkolben-Sätteln hinten. Die Scheiben vorne messen 395 mm, an der Hinterachse sind es 380 mm.