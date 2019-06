Vorstellung: Aggressiver als der 8er

625 PS und macht schon rein äußerlich einen noch sportlicheren Eindruck als das bisherige größere Lufteinlässe und die von schwarzen Doppelstegen unterteilte Niere deutlich. Aerodynamisch optimierte Außenspiegel und größere Kiemen beherrschen die Seitenansicht. Der BMW 8er wirkt bereits von Haus aus extrem sportlich. Natürlich hat es sich die M GmbH trotzdem nicht nehmen lassen, Coupé und Cabrio noch aggressiver und rennstreckentauglicher zu machen. Das Ergebnis hört auf den Namen M8, leistet als Competition-Modellund macht schon rein äußerlich einen noch sportlicheren Eindruck als das bisherige Topmodell M850i . An der Front machen dasund die von schwarzen Doppelstegen unterteilte Niere deutlich.undbeherrschen die Seitenansicht.

Die vier typischen M-Endrohre weisen das Cabrio als M8 aus. Beim M8 Competition sind sie geschwärzt. Auch das Heck ist mit neuer Schürze und Diffusoreinsatz, in den außen die M-typischen vier runden Auspuffrohre eingelassen sind, sowie kleinem Spoiler auf der Kofferraumklappe komplett auf Sport getrimmt. Bei den M8 Competition-Modellen sind Spoiler, Endrohre und M8-Schriftzug geschwärzt. Ein M spezifisches Fahrwerk mit extrem steifer Anbindung, eine elektromechanische Zahnstangenlenkung mit variabler Übersetzung sowie ein adaptives Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern, das ständig Informationen zur Karosseriebewegung, Fahrbahn und Lenkbewegungen auswertet, sollen für die perfekte Straßenlage sorgen. Für den M8 rechnet AUTO BILD mit einem Basispreis von 180.000 Euro, die Competition-Version dürfte noch einmal rund 10.000 Euro mehr kosten. Zum Vergleich: Der 530 PS starke M850i startet aktuell bei 125.700 Euro. Die Premiere des BMW M8 dürfte auf der IAA in Frankfurt (12. bis 22. September 2019) stattfinden.

Innenraum: Änderungen im Detail

Das neue Infotainment lässt sich auch mit Sprach- und Gestensteuerung bedienen. Im Innenraum fallen zunächst das vom M5 bekannte Lenkrad inklusive der markanten M-Tasten und die Extraportion Carbon für die Mittelkonsole auf. Neu sind der rote Startknopf und der belederte Gangwahlhebel mit eingestanztem M-Logo. Die neu entwickelten Sportsitze mit integrierten Kopfstützen haben ein nettes Gimmick: Der M8-Schriftzug ist beleuchtet. Beim regulären M8 ist serienmäßig die Lederausstattung Merino an Bord, bei der aus zwei Farben gewählt werden kann. Der M8 Competition kommt serienmäßig mit Volllederausstattung, optional gibt es eine zweifarbige Leder-Alcantara-Ausstattung. Dann sind die Mittelbahnen der Sitze farblich abgesetzt und die Seitenwangen der Sitze, die Mittelkonsole und der untere Bereich der Instrumententafel mit Alcantara bezogen. In Sachen Infotainment ist das neue BMW Operating System 7.0 an Bord. Das beinhaltet zwei große Bildschirme: 12,3 Zoll hinter dem Lenkrad sowie ein 10,25 Zoll großes Zentraldisplay. Das System kann auch per Sprache ("Hey BMW") und Gesten bedient werden.

Ausstattung: Spezielle M-Funktionen

Die beiden größten Neuerungen verbergen sich hinter der Set-up- und der M-Mode-Taste. Beim BMW M8 bekommt zum ersten Mal das neue Anzeige- und Bediensystem der M-Modelle zum Einsatz. Die wichtigsten neuen Funktionen verbergen sich hinter zwei Tasten auf der Mittelkonsole. Über eine Set-up-Taste sind verschiedene Fahrmodi für einzelne Komponenten wie Motor, Fahrwerk, Lenkung, Bremse und Allradantrieb anwählbar. Dann gibt es noch eine Taste für den sogenannten M Mode, der die Anzeigen und Fahrerassistenzsysteme auf Sport trimmt. Es gibt bis zu drei Modi. So werden beispielsweise im Track-Modus (nur beim M8 Competition) alle Audiosysteme sowie das Zentraldisplay ausgeschaltet, damit der Fahrer sich voll auf die Rennstrecke konzentrieren kann. Alle Assistenten sind deaktiviert, und das Digitalcockpit sowie das Head-up-Display wechseln in eine spezielle M-Ansicht, bei der Drehzahl, Geschwindigkeit und gewählter Gang im Vordergrund stehen. Ebenfalls per Knopfdruck lassen sich die Achtgang-Steptronic und der Sound auswählen. Premiere hat auch das neue integrierte Bremssystem. Es soll einen hohen Bremskomfort bieten und die Bremsweinwirkungen exakt dosieren. Herzstück des Systems ist ein unterdruckfreier Bremskraftverstärker, der über einen elektrischen Aktuator auslöst.

Adaptive LED-Scheinwerfer serienmäßig

Serienausstattung des BMW M8 gehören Komfortzugang, kabelloses Smartphone-Laden, der BMW Display Key, adaptive LED-Scheinwerfer, Head-up-Display mit besonderen M-Anzeigen, der Driving und der Parking Assistant. Gegen Aufpreis bietet BMW außerdem die aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-and-go-Funktion sowie den Driving Assistant Professional, mit dem der M8 teilautonom fahren kann, an. Serienmäßig steht der M8 auf 20-Zoll-Leichtmetallrädern mit Mischbereifung (vorn 275/35, hinten 285/35), optional gibt es weitere Guss- und Schmiederäder in unterschiedlichen Designs und Farben. Das Competition-Modell hat wie üblich 20-Zoll-Felgen im Sternspeichendesign. Um die Optik noch sportlicher zu machen, bietet BMW ein optionales Carbon-Paket an, bei dem die Einleger der vorderen Lufteinlässe, die Außenspiegelkappen, die Kiemen sowie der Heckspoiler und der Heckdiffusor in Carbon ausgeführt sind.

Motor: M8 Competition mit 625 PS