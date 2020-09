itWem die bis zu 510 PS starken Topmodelle optisch trotzdem zu unauffällig daherkommen, dem hilft BMW weiter. Neben zahlreichen Anbauteilen aus Carbon sind für mehr Dynamik auch Fahrwerks-, Brems- und Auspufflösungen im Programm.DieVorne gibt es Einsätze für die Lufteinlässe und den zentralen Grill, einen Splitter sowie Flics seitlich der Schürze. Auch die M-Kiemen hinter den vorderen Radhäusern und Seitenschwelleraufsätze lassen sich in Carbon bestellen.

Den Abschluss bilden ein großer Heckspoiler und der Heckdiffusor, der allerdings nur in Verbindung mit der Performance-Abgasanlage erhältlich ist. Und die ist eine echte Überraschung:Die Klappenabgasanlage besteht aus Titan und spart im Vergleich zur Serienanlage fünf Kilogramm ein. Den Sound schärft sie ebenfalls nach. Wer dann noch nicht genug hat, der kann die Endrohre noch mit Carbonblenden verkleiden lassen, die es aber auch für die Serienanlage gibt.

Verschiedene Folierungen sind ebenfalls zu haben. Die goldenen Felgen gibt es nur in 20/21 Zoll.

Das Performance-Lenkrad ist zum Teil mit Alcantara bezogen. Größere Schaltpaddel sollen besser zu bedienen sein.

Auch dasEinstiegsleisten, vergrößerte Schaltwippen und Zierblenden können in Carbon bestellt werden. Dazu gibt es ein Sportlenkrad mit Alcantarabezug, Kniepads und Fußmatten mit M-Logos. Neben Zierelementen gibt es auch Teile, die in die harte Performance einzahlen. Ein Gewindefahrwerk mit stufenlos verstellbarer Tieferlegung zwischen 5 und 20 Millimeter senkt den Schwerpunkt und verringert die Seitenneigung in Kurven. Für die Bremse hält BMW Sportbeläge bereit.Preise zu den einzelnen Teilen sind noch nicht bekannt.