Beim Angebot von Sparneuwagen handelt es sich um einenmit der Erstzulassung Juni 2020. In der kurzen Zeit hat der M5 immerhin, was für den neuen Leasingnehmer allerdings kein Problem darstellen dürfte. Das Angebot läuft über. Über den gesamten Leasingzeitraum von dreieinhalb Jahren können also 35.000 Kilometer mit dem M5 zurückgelegt werden.Die reinen Leasingkosten belaufen sich somit auf 37.543 Euro brutto – viel Geld, aber immer noch deutlich weniger als der Neupreis von 130.389 Euro und der über die Jahre anstehende Wertverlust