tärker, schneller, besser! In der Tuning-Szene geht es neben Design und Auftritt auch um Leistung und maximale Geschwindigkeit – und natürlich um Rekorde. Die Tuner von LA Performance Wetzikon sind Experten in solchen Dingen, Stammgäste auf PS-Events und bekannt für Speed-Tuning auf höchstem Niveau. Jetzt haben die Schweizer einen echten Coup gelandet und eine Modell-Ikone zu neuen Bestleistungen getrieben. Der aktuelle M5 ist ab Werk schon ein Geschoss, leistet als Competition satte 625 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 750 Nm. Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit: 305 km/h! Diese Werte übertrifft die hochgezüchtete Sportlimousine von LA Performance locker. Auf einem bekannten Highspeed-Event, dem SCC500 in Zweibrücken, stellte der getunte F90 Anfang Oktober gleich mehrere Rekorde auf.Damit ist er der schnellste BMW, der letzten Angaben zufolge jemals bei dieser renommierten Veranstaltung antrat. Wie die Tuning-Crew auf ihrer Facebook-Seite angibt, knackte die V8-Rakete auch mehrere Weltrekorde im Beschleunigungssektor:. Noch nicht offiziell gemessen wurde die Höchstgeschwindigkeit des Monster-BMW. Den Angaben nach soll dieser aber locker die 350-km/h-Marke knacken.