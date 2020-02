BMW M550d xDrive Sportpaket: gebraucht, M-Diesel, kaufen

D

Hier geht's zum Angebot BMW M550d xDrive Angebot

Gut bestückt: Cockpit mit Ledersitzen, Multifunktionslenkrad und Freisprechanlage.

iepräsentierte 2012 auf dem Autosalon Genf ihren: Derwar gleichzeitig der erste(Triturbo) der Welt. Der Dreiliter-Reihensechszylinder bringt es auf beeindruckende, satteDrehmoment sorgen für ordentlich Durchzug in allen Lebenslagen. Der Sprint auf Tempo 100 klappt in, beiist Schluss. Statt eines Siebengang-Doppelkupplungsgetriebes wie beim Benziner BMW M5 kommt hier eine konventionellezum Einsatz. Und statt an die Hinterräder schickt der M550d seine Kraft an– variabel undSogar ein gewisses Spartalent offenbart der erste M-Diesel: Laut Hersteller genehmigt sich der BMW M550d kombiniertauf 100 Kilometer. Apropos sparen: Einwird aktuell bei einem Händler in Berlin angeboten. Die carbonschwarze Limousine ist den Angaben zufolge knapp, nurgelaufen, ausund. Das umfangreiche Ausstattungspaket umfasst unter anderem ein Sportfahrwerk , Schaltwippen, Klima, Tempomat, Einparkhilfesensoren vorn und hinten, Bi-Xenon-Scheinwerfer und ein Schiebedach. Hier gibt's weitere gebrauchte BMW M550!