Private Leasingkunden müssenfür das Luxuscoupé zahlen, Gewerbekunden sollten 1335,29 Euro netto im Monat einplanen. Beim angebotenen BMW handelt es sich um einen. In den vergangenen zwei Jahren wurde er offensichtlich nicht viel gefahren, denn aktuell stehen gerade mal. Dieausgelegt, die Freikilometer betragen 10.000 km pro Jahr. Wem das zu wenig ist, der kann den M8 auch mitleasen – oder er bucht gleichim Monat. So kann das Coupé mit gewaltigen 750 Nm maximalem Drehmoment wenigstens ordentlich bewegt werden. Jeder einzelne Kilometer dürfte viel Spaß machen, schließlich sprintet der knapp zwei Tonnen schwere M8 in 3,2 Sekunden auf 100 km/h und schafft 305 km/h Topspeed. Nur das Tanken dürfte angesichts des vom Hersteller angegebenen Verbrauchs von 11,2 Litern pro 100 Kilometer (Realverbrauch eher 15 Liter) weniger Spaß machen.

Da der M8 Competition einist, entfallen neben der sonst langen Lieferzeit auch die Überführungskosten. Einmalig obendrauf kommt allerdings eine Vermittlungspauschale von 899 Euro, sodass sich in dreieinhalb Jahren Gesamtleasingkosten in Höhe von 67.637 Euro brutto (1589 Euro mal 42 plus 899 Euro) ergeben – eine heftige Summe! Dafür bekommt der glückliche Kunde einen ganz besonderes. Jede einzelne Option an dieser Stelle aufzulisten, würde den Rahmen sprengen. Deshalb hier nur ein paar Highlights: Individual-Lackierung in "Verde Ermes", Vollleder Merino Schwarz, M Sportabgasanlage, Carbon-Keramikbremse, Laserlicht, Display Key, Softclose, Alcantara-Dachhimmel, Sitzbelüftung und das Exterieurpaket Carbon . So betrug der ehemalige Bruttolistenpreis vor zwei Jahren stolze 200.749 Euro.