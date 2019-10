D

as Gebrüll in der Boxengasse ist beeindruckend. Vor der ersten Runde laufen sich die Motoren der sechs BMW M8 Competition warm. Dabei ist der Auftritt keineswegs halbstark. ob der günstigere Basis-M8 in Deutschland nachgereicht wird, ist noch offen. Die 750 Newtonmeter Drehmoment des 4,4-Liter-Biturbos portioniert die Achtstufen-Automatik für das Allradsystem xDrive, an der Hinterachse sitzt das aktive Differenzial mit bis zu 100 Prozent Sperrwirkung.Hier landet die gesamte Kraft an der Hinterachse. Das kann bei 625 PS lustig, aber auch ziemlich tückisch sein, denn das ESP ist im Heckantriebs-Modus immer aus.