Klingt verrückt und? Klar! Aber für Menschen mit Super Plus im Blut ist das M850i Gran Coupé die vielleicht letzte große Party vor der allgemeinen Katerstimmung. Einmal noch den 530 PS starkenaufbellen lassen und mit derablegen – pardon, starten. Und wenn wir schon mal auf dem Gas stehen, dann bitte auch richtig. Auf der Teststrecke darf der Gentleman unbemerkt die Sau rauslassen. Imöffnet der Auspuff alle Tore, unter tiefem undwird das Zweitonnen-Trumm vom mächtigen Motor umhergeworfen wie ein Pingpong-Ball im Wind. Wohl nie war so viel Auto sowie im 850er. Der Allradantrieb mitlässt dem Heck immer ausreichend Raum zum Spielen, um dann sanft, aber bestimmt mit schützender Hand einzugreifen.

Kostbar: Ein M850i Gran Coupé startet bei 122.700 Euro, mit ein paar Extras sind es schnell 150.000 Euro.

Wer auf viel Platz und noch mehr Können zurückgreifen kann, verzichtet imauf sämtliche Hilfen und darf sich mit dem nunmehr nur nochwie ein Löwenbändiger fühlen. Wie immer perfekt in jeder Lebenslage: diemit Wandler von ZF. Dieses Getriebe bleibt unschlagbar. Zumindest nur von wenigen zu schlagen ist der Preis für das M850i Gran Coupé. Los geht’s bei. Kommen wie beim Testwagen noch ein paar Extras dazu, zieht der Preis so lässig an dervorbei wie das Gran Coupé an den Vertreterdieseln auf der Autobahn . So müssen sich die Kritiker unter uns keine Sorge über eine 850er-Invasion auf deutschen Straßen machen. Das ist ja vielleicht auch ganz vernünftig.