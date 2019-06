BMW 8er Gran Coupé (2019): Test, Vorstellung, Abmessungen, Preis

Der Sitz in der Mitte ist nicht erwachsenentauglich – ber er macht das Gran Coupé zum 4+1.



Tür auf, bitte einsteigen! Es geht tief hinunter auf die Rückbank des neuen 8er Gran Coupé, das größer ausfällt als sein Vorgänger in der 6er-Reihe. Der verlängerte Radstand schenkt mehr Platz vor den Knien, das höhere Dach plättet aber immer noch die Frisur. Die neue hintere Sitzanlage mit integrierten Kopfstützen macht auf sportlich, nur der fünfte Passagier hockt in der Mitte wie in der Bettritze. BMW nennt das "4+1-Sitzer" – so sucht das Gran Coupé seine Käufer zwischen 7er und dem zweitürigen 8er. Ein Sportwagen kann der M850i x-Drive, immerhin 5,08 Meter lang und 2070 Kilo schwer, nicht sein. Dafür der reizvollste Viertürer von BMW. Der Vorderwagen stammt vom Coupé, die Hinterbacken stemmt er noch breiter. Da pressen sich wieder rahmenlose Seitenscheiben in die Dichtgummis, das Cockpit mit der breiten Mittelkonsole trennt Fahrer und Beifahrer. Leder ist bis in die Türbrüstungen serienmäßig, elektrisch verstellbare Sportsitze merken sich verschiedene Positionen. Klar, dass Infotainment und Sicherheit schon höchste Ansprüche erfüllen – und doch geht dank weiterer Extras (Panoramadach, heizbare Armauflagen, Vierzonen-Klima) noch mehr.