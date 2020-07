ntspanntesist im Auto oft schon Standard. Beimgab es diesen komfortablen, die Sicherheit erhöhenden Assistenten bisher noch nicht.ändert das in Kürze – dann geht die sogenanntean den Start. Diebietet dem Motorradfahrer die Möglichkeit, die von ihm bevorzugteund denelektronisch zu regeln.Der Fahrer kann deninvariieren. Wird das vor dem mit ACC ausgerüsteten Motorrad fahrende Fahrzeug langsamer, dann bremst das System das Bike automatisch ein und stellt den definierten Abstand wieder her.

Die Active Cruise Control berücksichtigt nur fahrende Fahrzeuge. Sonst muss der Fahrer selbst bremsen.

undwerden über eineneingestellt und imdes Motorrads angezeigt. Dashat zwei Einstellmöglichkeiten: komfortabel und dynamisch. In beiden Varianten beeinflusst die ACC dieund diejeweils unterschiedlich. In derkann das System das Motorrad bei Bedarf abbremsen, um eine möglichst komfortablezu erreichen. Je stärker das Motorrad auf der Seite liegt, destogreift die ACC ein. Der Fahrer soll möglichst nicht verunsichert werden.Dennoch behält derfür sich und sein Motorrad. Das neue System reagiert. Bleiben die vorausfahrenden Autos an einer Ampel oder an einem Stauende stehen, muss der Fahrer selbst abbremsen. Darüber hinaus kann derwerden, um nur die Geschwindigkeitsregelungzu nutzen.