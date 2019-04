Der Motor ist das entscheidende Detail. So ähnlich kommt der Zweizylinder vermutlich in Serie.

Eine moderne Luft-Öl-Kühlung dürfte in der Serie zum Einsatz kommen, die offenen Vergaser der Studie vermutlich nicht. Cruiser, Tourer und Bobber sollen rund um den neuen Zweizylinder entstehen. Sie sind in erster Linie für den amerikanischen Markt gedacht, werden aber sicherlich auch darüber hinaus angeboten. Mit einer hohen Individualisierbarkeit wie beim Scrambler-Programm ist ebenfalls zu rechnen. Für die aus Titanstreben gefertigte Birdcage stand ein historisches BMW-Motorrad Pate. Ernst Henne holte sich auf seiner BMW R 5 in den 1920er- und 1930er Jahren insgesamt 76 Geschwindigkeitsrekorde.