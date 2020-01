BMW, Opel, Ford: gebrauchte Power-Kombis

Kandidat Nummer eins ist einaus dem Jahr 2014 mitauf dem Tacho und zwei Vorbesitzern.Der BMW ist in Imperialblau lackiert. Sein Zweiliter-Diesel hatund schafft dank Rußpartikelfilter die. Damit ist er aktuell nicht von Diesel- Fahrverboten betroffen. Die Kraftübertragung erfolgt über ein. An Bord sind neben einerunter anderem, Airbags hinten, eine, elektrische Fensterheber,, Licht- und Regensensor, ein, Sitzheizung, Tagfahrlicht , Tempomat und eine. Die 5er-Generation F10/F11 besticht mit ihrer. Vertreter lieben den Touring für seine große Klappe und seine. Die Material- und Verarbeitungsqualität gilt als solide, das Fahrverhalten dieser Kombi-Generation ist top. Allerdings kann es zuim Lenkrad kommen. Die lassen sich nur mit einer speziellen Auswuchtmaschine beheben. Von Rückrufen waren nur Benziner betroffen.

Der "Frost-weiße" Ford Focus ST Turnier holt aus seinem Vierzylinder 250 PS. Dieser ist fünf Jahre alt.

Im September 2014 wurde dieser weißezum ersten Mal zugelassen, der aktuell in Laatzen fürzum Verkauf angeboten wird.Laufleistung gibt der Händler an, Unfälle gab es keine, dazu wurde der Ford. Dermit Turbo unter der Haube des kompakten Kombis leistet 250 PS, geschaltet wird per Hand. Dieist etwas weniger umfangreich als bei den beiden anderen Kandidaten, aber dennoch umfangreich:, Zentralverriegelung,und Fensterheber,, Einpark-Sensoren hinten, Regensensor,, Isofix,, Tagfahrlicht,, Wegfahrsperre, schlüssellose, Bluetooth, MP3 und eine Freisprechanlage führt der Verkäufer in der Anzeige unter anderem auf. Derlobt diese Focus-Generation für seine grundsätzlich gute Qualität und die gute Bremse. Nummer drei federt besser als der Vorgänger und hat mehr Platz. Schade, dass diein Einzelfällen in die Knie gehen können. Manchmal haken die Start-Stopp-Systeme, darüber hinaus