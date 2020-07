S tilvolle Umbauten älterer Motorräder liegen im Trend. Als technische Basis sind vor allem klassische BMWs beliebt. Wer so ein cooles Retro-Bike haben möchte, der könnte sich an "Chopwerk" wenden: In der Hamburger Motorradwerkstatt entstand dieser bildschöne, schwarz-weiße Café Bobber im Auftrag von Jens Föhl aus Oldenburg, dem Veranstalter eines Biker-Events in Niedersachsen. Motorradzubehör bei Amazon Rahmen und Anbauteile Bremsen Koffer und Gepäck Motoren und Motorteile Fahrwerk Auspuff- und Abgasanlagen BMW R 100 R aus dem Jahr 1992 auf. BMW hatte den Tourer R 100 R von 1991 bis 1996 im Programm. Sein 980 Kubikzentimeter großer Zweizylinder-Boxer leistet 60 PS. Ein Fünfganggetriebe, eine Einscheiben-Trockenkupplung, eine Kardanwelle und ein Umlenkgetriebe treiben das Hinterrad an. Vollgetankt wiegt die R 100 R 218 Kilogramm. Gemütlich gefahren bringt sie es auf 200 bis 250 Kilometer Reichweite. tilvolleliegen im Trend. Als technische Basis sind vor allem klassischebeliebt. Wer so ein cooleshaben möchte, der könnte sich an "" wenden: In derentstand dieser bildschöne, schwarz-weiße Café Bobber im Auftrag von Jens Föhl aus Oldenburg, dem Veranstalter eines Biker-Events in Niedersachsen.Die Maschine baut auf eineraus dem Jahrauf. BMW hatte den Tourer R 100 R vonim Programm. Seingroßerleistet. Ein Fünfganggetriebe, eine Einscheiben-Trockenkupplung, eine Kardanwelle und ein Umlenkgetriebe treiben das Hinterrad an. Vollgetankt wiegt die R 100 R. Gemütlich gefahren bringt sie es auf

Von der "gerupften" Gebrauchtmaschine zum Schmuckstück

Jan vom "Chopwerk" hat viel Arbeit in die BMW gesteckt, um sie in dieses Schmuckstück zu verwandeln.

Der Besitzer hatte seine BMW R 100 R nach eigenen Angaben bereits ordentlich "gerupft", als er sie dem Chopwerk zum Umbau übergab. Vorne hatte die BMW ein anderes Schutzblech, dazu war das Heck gekürzt und das Nummernschild an die Seite des Rads verlegt worden. Jan Hamerski, Chef vom Chopwerk, dachte den Umbau trotzdem noch einmal vollkommen neu. Im Mittelpunkt stand neben dem stilvollen Auftritt vor allem die Fahrbarkeit, und zwar speziell angepasst an das Fahrverhalten und die Physiognomie des Eigners. Dafür überarbeitete das Chopwerk Rahmen und Fahrwerk umfassend. Aber auch darüber hinaus blieb während der Transformation zum Café Bobber kein Teil an seinem Platz, alles wurde mindestens einmal angefasst. So wurden mechanisch wichtige Teile wie das Lenkkopflager getauscht. Die Beleuchtung und große Teile der Elektrik ersetzte das Chopwerk durch modernere Komponenten. Der formschöne Endschalldämpfer von Hattech wurde mithilfe von handgefertigten Teilen an den Bobber angepasst. Tachoeinheit und Elektronikbox stammen von Racetronics, die besonders hochwertige Motorradteile produzieren.

Auf den ersten Blick unerwartete Detaillösungen