BMW R 1200 GS BMW R 1200 GS für 9.430 Euro: Hier geht's direkt zum Angebot

baut den VW Golf der Motorradwelt. Die großeGS verkauft sich wie warme Semmeln und führt seit Jahren die Zulassungsstatistik an. Kein Wunder, verbindet die GS doch, ein feinesundmit ihrer fast unerreichten. So ein Motorrad wird aktuell in Enningen (Baden-Württemberg) zum Verkauf angeboten