wei fünfzigste Geburtstage feiertin 2019. Deshalb haben die Münchner eine schöneaufgelegt. Das Sonder-Bike soll sowohl an die Baureihe /5, als auch an den Start des Motorradbaus in Berlin Spandau erinnern.

Der Tank der Spezial-R nineT hat dekorative Knie-Pads und eine Sonderlackierung bekommen.

Mit der /5-Baureihe traute sich BMWwas. Weil die Zeit geprägt war von Aufbruch, Rockmusik und Freiheitsgefühl, gab es die /5 erstmals in knalligen Farben. Das greift dieauf und fährt mit Vorderradkotflügel und Tank in Lupinblau metallic mit Smoke-Effekt und Doppellinierung vor. Rückspiegel und Auspuffkrümmer hatverchromt. Die Doppelsitzbank hat eine Querprägung, Halteriemen und einen weißen Keder bekommen. An denorientiert sich auch die Beschichtung von Motor , Getriebe, Gabeltauchrohren, Naben und Speichen in Silber. Der Rahmen und das Gehäuse der Gelenkwelle sind schwarz lackiert. Der Teleskopgabel hatzeitgenössische Faltenbälge spendiert.