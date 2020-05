Derder so bedeutenden Vorfahrin ließ sich offensichtlich ganz leicht auf dieübertragen. Das hohe vordere, die, und denlackiert BMW in. Dazu hat die Urban G/Sam Tank und die klassische, die auch die R 80 G/S schon hatte. Dieund der stählernestammen aus der Enduro-Welt und sollen laut BMW untermauern, dass die Urban G/S auch für unbefestigte Wege taugt. Deshalb bieten die Bayern optional unter anderemund, einenaus Aluminium undaus Kunststoff für den Lenker an. Der Blick ins Datenblatt offenbart Bekanntes – klar, die R nineT Urban G/S greift voll auf denzurück. Deshalb holt ihraus seinenKubikzentimetern Hubraumundmaximales Drehmoment. Das liegt bei 6000 Umdrehungen pro Minute an. BMW beziffert diemit. Das ist ein ansehnlicher, aber fürs Nutzerprofil der anvisierten Kundschaft vermutlich eher theoretischer Wert.

Die Urban G/S ist keine harte Enduro, sie meistert den einen oder anderen schlechten Weg aber problemlos.

rümpfen möglicherweise die Nase, wenn sie lesen, dass die Urban G/S auf der R nineT basiert, weil die schöne BMW damit nicht alsdurchgeht. Doch auch hier orientiert sie sich an ihrem historischen Vorbild. Diebasierte ebenfalls grob auf einerund bekam von zeitgenössischen Testern nicht nur viel Lob angesichts des robusten Boxers und der gelungenen Abstimmung, sondern auch einiges an Kritik für ihr nur begrenztes Offroad-Können.lässt sich entgegenhalten, dass die Urban G/S mit ihrenGewicht auf dem Motocross-Gelände vermutlich fehl am Platz wäre. Dorthin will die BMW aber auch nicht. Zunächst möchte sie auf dergut aussehen. Das schafft sie. Und dann will sie ihre Fahrer gemütlich boxernd von A nach B bringen. Dieauf den vongelieferten Fotos deutet darauf hin, dass die Urban G/S auch das kann. Man muss sie sich nur leisten können: Die Bayern rufen für die trendigemindestensauf.