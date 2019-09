eter Simms aus Großbritannien hat mit seiner BMW R90S eine Riesen-Laufleistung erzielt:! Das entspricht fast zehn Runden um die Erde! Diekam 1973 auf den Markt und revolutionierte zum zweiten Mal das Image der Bayern. Die Vorgänger-Baureihe hatte bereits mit wilden Farben aufgetrumpft, jetzt kam Leistung dazu. Diehatte, dazu unter anderem einund eine. So hielt sie nicht nur auf dem Datenblatt mit der Konkurrenz von Kawasaki, Honda und Harley-Davidson mit. Die R90S beschleunigte in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 und liefSpitze. Das machte sie zu einem der schnellstenihrer Zeit.

Peter Simms ist drei Jahre lang zwischen Großbritannien und den Niederlanden gependelt.

Peter Simms kaufte seine R90S. Die Idee, einem Patienten den Lebenstraum "Urlaub" zu erfüllen, führte den Krankenpfleger gemeinsam mit einem Freund und besagtem Patienten in die Niederlande. Dort übernachtete das Trio bei einer entfernten Bekannten, Inneke. Zwischen Simms und Inneke funkte es so heftig, dass der Brite bis zurbei jeder Gelegenheit in die Niederlande reiste. Drei Jahre lang, bei Wind und Wetter und immer auf dem Motorrad ! Die Maschine sammelte dabei fleißig Kilometer und läuft, so erzählt Simms in diesemüber sein Bike, bis heute mit jedem Meter besser und besser. Das Geheimnis für die exorbitanteliegt mehreren Kommentaren zum Video zufolge in regelmäßiger und umfassender. Ein Schreiber scherzt sogar, ob es denn nach 386.000 Kilometern nicht Zeit für die erste Inspektion wäre.