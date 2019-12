BMW und Ducati Motorräder für eher kleine Fahrer (2020)

Die BMW G 310 R enstand aus einer Stunt-Studie. Sie wiegt 160 Kilo, ihr Sitz ist 78,5 Zentimeter flach.

Erstes Beispiel ist die. Die kleine Einstiegs-BMW geht auf dieStunt G 310 zurück, an deren Entwicklung der Stuntfahrer Christian Pfeiffer beteiligt war. Ihr stehender Zylinderkopf ist nach hinten geneigt in den Rahmen eingebaut. So soll deran einem optimalen Punkt liegen. Der wassergekühlteder G 310 R hat 313 Kubikzentimeter Hubraum, schafftund leistet. Diegibt BMW mit 143 Stundenkilometern an. Sitzt man einmal drauf, betört die G 310 R mit ihrer einfachen, selbsterklärenden. Sie antwortet flink und leichtfüßig auf Bewegungen am Lenker und hält in Schräglage satt die Spur. Ihrlässt sie sicher stoppen. Und das Entscheidende für diese Übersicht: BMW gibt die Sitzhöhe für die G 310 R mitan, leer wiegt die kleine Maschine! Besonders interessant: Die kleine BMW darf mit dem A2-Führerschein bewegt werden.