er BMW X1 bildet den Einstieg in die SUV-Welt der Münchner! Seit 2009 hat das gar nicht so kleine SUV eine große Fangemeinde und verkauft sich sehr gut. Die zweite Generation ist seit 2015 erhältlich und hat erst 2019 ein Facelift bekommen

Nummer Zwei setzt auf die UKL2-Plattform und quer eingebaute Motoren. Das bedeutet, dass die sDrive-Modelle mit Vorderrad- statt Hinterradantrieb ausgerüstet sind. Auf Wunsch gibt es dennatürlich auch mit dem xDrive genannten Allrad.Auch optisch hat sich bei der zweiten Generation einiges verändert: Derwirkt deutlich moderner, die Abmessungen sind dabei weitestgehend identisch geblieben. 2019 haben die Münchner dem kleinen Bruder desnoch mal eine Facelift gegönnt, was demgut getan hat. Einzig im Cockpit merkt man im Vergleich zu den deutlich jüngeren Modellen so langsam an.

Keine Lederausstattung, aber dafür das große Navi, LED-Scheinwerfer, 19-Zöller, Sportsitze und mehr.

X1

Zwar handelt es sich nur um die zweitniedrigste Ausstattungsvariante Advantage, doch der Erstbesitzer hat gleich zahlreiche Kreuze in der Ausstattungsliste gesetzt. Mit an Bord sind: 19-Zöller (Y Speiche 511), Sportsitze, Sitzheizung, LED-Scheinwerfer , PDC mit Parkassistent, Navigation Plus, Head-up Display, Business Package, Klapptische, Sitzverstellung im Fond (so lässt sich die Rücksitzbank um bis zu 13 Zentimeter verschieben), Harmand&Kardon-Soundsystem und mehr.