BMW X1 Facelift (2019): Test, Motor, Plug-in-Hybrid, Bilder

Die Rücklichter bekommen eine neue Leuchtgrafik, die Heckschürze einen neuen Einleger in Wagenfarbe.

Derhat sich 2018 mit 286.827 ausgelieferten Exemplaren diegesichert – und ist dasweltweit! Die Optik wird an die aktuelle Designsprache angepasst. Analog zum aktuellen Trend bei BMW wächst die markentypische Niere mit dem Facelift deutlich und wird durch neueund eineentsprechend in Szene gesetzt. Am Heck gibt es neue Leuchten mit leicht geänderter Optik und einen neuen Einleger in Wagenfarbe in der Heckschürze. Außerdem gibt es drei neue Farben (Jucarobeige, Misano Blau und Storm Bay) plus neue Felgendesigns. Aber viel wichtiger: Es gibt den X1 ab 2020 auch