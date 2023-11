Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Dieses Zitat hatte Helmut Kohl zwar damals nicht so gemeint; aber es passt auf die gegenwärtige Zielsetzung bei der Auto-Entwicklung. Egal ob Kleinwagen, Limousine, Kombi oder SUV : An allen Fronten kämpfen die Techniker, um da und dort nochmals ein bisschen am Normverbrauch zu drehen – und damit die CO2-Menge zu reduzieren, die hinten aus dem Auspuff kommt.