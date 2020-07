erist erst seit Kurzem auf dem Markt, angetrieben von einem 1,5 Liter großen Dreizylinder-Turbobenziner (125 PS ) und einem 95 PS starken E-Motor. Mit offiziellund den gewohnten-Merkmalen wieverbindet der Plug-in-Hybrid Vorzüge aus zwei Welten. Im reinen Elektrobetrieb sind 40 bis 50 Kilometer Reichweite drin. Mit einem Basis-Nettopreis unter 40.000 Euro. Auchwurde gefördert, der Händler reicht die Ermäßigung nun beim Verkauf weiter.So schrumpft der Preis in der angebotenen Ausstattung von gut 55.000 Euro deutlich auf 37.490 Euro. Gespart wird beimauch am Benzinverbrauch, der mit 1,9 Litern kombiniert (43 g CO2/km) angegeben wird. Der Elektroantrieb benötigt 13,8 kWh Strom auf 100 Kilometer.

Kein digitales Cockpit, aber Sportsitze und ein Leder-Multifunktionslenkrad gibt's im Innenraum des X1. ©Heycar/Block am Ring - Braunschweig

BMW X1

Dererfuhr 2015 einen Generationenwechsel.: Vorne gab's eine, neue LED-Scheinwerfer und eine geänderte Frontschürze, am Heck neue Leuchten mit leicht geänderter Optik und einen neuen Einleger in Wagenfarbe in der Heckschürze. Zwar fehlt innen ein digitales Cockpit , dafür kann der hier angebotene Allrad-Fünftürer mit einigen anderenaufwarten. So ist zum Beispiel eineebenso inklusive wie eineeineund ein