BMW X3 (2. Generation): Gebrauchtwagen-Preise

Die zweite X3-Generation bringt eine neue Schwachstelle mit

Ärgerlich: Bei acht Prozent der Leser-X3 mussten die Spurstangenköpfe erneuert werden. Also alles richtig gemacht von BMW? Prinzipiell ja, aber in kleineren Details dann doch wieder nicht. Denn die zweite X3-Generation zeigt eine Schwachstelle, die dem Erst-X3 so gut wie fremd war: Die Spurstangenköpfe der Lenkung halten weniger lange als beim Vorgänger. Eine Sparmaßnahme bei der Qualität? Schwer zu sagen. Jedenfalls mussten bei acht Prozent der Leser-X3 die Spurstangenköpfe erneuert werden. Das ist eigentlich keine so furchtbar große Sache, aber doch ärgerlich, weil zahlreiche Fahrzeuge dabei nicht einmal 100.000 Kilometer hinter sich gebracht haben, bevor sie – meist anlässlich einer fälligen Hauptuntersuchung – mit zu großem Lenkspiel aufgrund ausgeschlagener Spurstangenköpfe auffallen.

Die nervige Sache mit dem Ă–l

In allen X3 sind die Motoren längs eingebaut. Der Ölverlust ist zwar kein Hauptthema, aber auch bei der 2. Serie erwähnenswert. Unverändert gegenüber dem Vorgänger: Ölverlust ist zwar kein Hauptthema, aber doch erwähnenswert; die Quote liegt bei vier Prozent. Und das war schon beim älteren Vorgänger nicht anders. Obwohl BMW wie auch praktisch alle anderen Dieselfahrzeughersteller aus den Problemen der Anfangszeit mit Dieselrußfiltern, Verstopfung und Regeneration (Freibrennen) viel gelernt haben, gibt es auch beim X3 II etliche Fälle. Ganz selten sind dabei die Dreiliter-Sechszylinder-Diesel betroffen, deutlich häufiger dagegen der Zweiliter-Vierzylinder. Häufigen Kurzstreckenbetrieb verträgt er zwar wesentlich besser als der Vorgänger, aber immer noch nicht in jedem Fall. Das Freibrennen des Rußfilters wird ja automatisch vom Motorsteuergerät angeordnet. Und es befiehlt dann, den Motor absichtlich mit viel Dieselkraftstoff zu überfüttern, wodurch dieser besonders heißes Abgas ausstößt, was den in der Auspuffanlage platzierten Rußfilter heiß werden lässt und in ihm die Rußverbrennung aktiviert. Die Dosis ist aber das Entscheidende: Zuviel Sprit kann der Motor dann gar nicht mehr verbrennen, weshalb es unverbrannt in den Motorölkreislauf gelangt und dort die Schmierfähigkeit des Öls herabsetzt. Die Folge: hoher Verschleiß von Turbolader und Motor. Die langen Ölwechselintervalle von zwei Jahren oder bis zu 30.000 Kilometern tun hier ein Übriges. Wer den Ölstand und den Zustand des Öls vernachlässigt, riskiert vorzeitige und sehr teure Schäden.

Der Check des Allradantriebs ist obligatorisch

Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 372 Euro Scheinwerfer (Xenon) 1134 Euro Bremsscheiben vo. (ein Satz) 340 Euro Bremsbeläge vorn (ein Satz) 203 Euro Automatikgetriebe (AT) 9133 Euro Motor ohne Anbauteile (AT) 8558 Euro Generator (AT) 804 Euro Anlasser (AT) 437 Euro Wasserpumpe (neu) 168 Euro Auspuff ohne Kat 1080 Euro *Preise inklusive Mehrwertsteuer am Beispiel eines X3 20d mit Automatikgetriebe, Baujahr 2015 Beim 30d-Sechszylinder gibt es diese Probleme noch weit weniger. Dafür neigt er bisweilen zum Ruckeln, was mit Software-Updates oder – in hartnäckigen Fällen – durch Reinigung der Injektoren (Einspritzdüsen) bekämpft werden kann. Beim 3.0-Sechszylinder 35d mit seiner doppelten Turboladeranlage streikt manchmal die aufwendige Klappensteuerung im Ansaugbereich, was sich durch unsaubere Gasannahme und Kraftmangel bemerkbar macht. Die Prüfung des BMW-Allradantriebs sollte man dagegen bei allen X3 vornehmen, egal welcher Motorisierung: Dabei fährt man mit vier heruntergefahrenen Seitenfenstern auf Asphalt enge Achten im Joggingtempo – beispielsweise auf einem leeren Parkplatz. Dabei darf es keine spürbaren Rucke geben. Falls doch, hilft meist ein Ölwechsel am vernachlässigten Verteilergetriebe. Falls nicht, nur der Austausch des Getriebes.

BMW-Besitzer sind vergleichsweise treue Seelen

Gebrauchtwagen-Check BMW X3 (2. Generation) zur Galerie Fazit von Martin Braun: Der X3 der zweiten Generation ist sehr zuverlässig und weitgehend problemarm. Das freut Gebrauchtkäufer, die aber hohe Marktpreise und teure Versicherungstarife akzeptieren müssen. Gebrauchtwagenpreise BMW X3 (2. Serie) Modell unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV X3 20i X3 28i (4-Zyl.) X3 28i (6-Zyl.) X3 35i Türen / Zylinder 4 / 4 4 / 4 4 / 6 4 / 4 kW / PS 135 / 184 180 / 245 190 / 258 225 / 306 Verbrauch/100 km 9,5 l S 10,5 l S 11,5 l S 12,0 l S Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 230 km/h 230 km/h 245 km/h Versich. (HP/VK/TK) 19 / 22 / 23 20 / 25 / 24 20 / 25 / 24 20 / 25 / 24 Neupreis 43.800 52.100 46.200 2017, 58.000 km* 26.600 28.000 57.700 2016, 77.000 km* 23.800 25.000 31.500 27.000 2015, 96.000 km* 21.000 21.500 24.100 2014, 115.000 km* 19.000 19.800 21.900 2013, 133.000 km* 16.500 17.500 19.300 2012, 150.000 km* 13.500 15.500 15.500 17.000 2011, 166.000 km* 11.500 13.500 15.000 2010, 180.000 km* 10.000 12.000 13.500 Modell unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV X3 20d X3 20d X3 30d X3 35d Türen / Zylinder 4 / 4 4 / 4 4 / 6 4 / 6 kW / PS 135 / 184 140 / 190 190 / 258 230 / 313 Verbrauch/100 km 7,0 l D 7,0 l D 8,0 l D 8,5 l D Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 210 km/h 230 km/h 244 km/h Versich. (HP/VK/TK) 20 / 24 / 24 20 / 24 / 24 21 / 26 / 27 21 / 26 / 27 Neupreis 40.100 43.600 55.500 59.800 2017, 58.000 km* 23.400 30.100 33.700 2016, 77.000 km* 20.900 25.700 28.800 2015, 96.000 km* 19.200 23.900 26.900 2014, 115.000 km* 16.600 17.000 20.500 24.000 2013, 133.000 km* 14.300 18.000 20.300 2012, 150.000 km* 12.000 15.500 17.500 2011, 166.000 km* 10.000 13.000 14.700 2010, 180.000 km* 8500 Quelle: Schwacke; Händlerverkaufspreise (Euro inkl. MwSt.); *für Benziner gelten folgende Kilometerstände: 50. 000, 66.000, 82.000, 98.000, 113.000, 127.000, 140.000, 152.000. Gute Noten verteilen die X3-Besitzer an die Vertragswerkstätten: 82 Prozent sind mit deren Arbeitsleistung zufrieden. Und das bei einer durchschnittlichen Rechnung von 750 Euro für eine große Inspektion. Dass BMW-Besitzer vergleichsweise treue Seelen sind, zeigt die Antwort auf die Frage nach dem nächsten Fahrzeug: 62 Prozent wollen wieder einen BMW, vier Fünftel davon einen X3. Doch es gibt auch Abwanderer: Früher lockte da der Porsche Macan, doch seit es den nicht mehr als Diesel gibt, ist das Interesse offenbar geschrumpft – auf vier Prozent. Dafür rücken Audi Q5 (zehn Prozent) und Mercedes GLC (fünf Prozent) auf. Und einige interessieren sich auch für den Jaguar F-Pace. Das dürfte manchen BMW-Verkäufer erstaunen.Der X3 der zweiten Generation ist sehr zuverlässig und weitgehend problemarm. Das freut Gebrauchtkäufer, die aber hohe Marktpreise und teure Versicherungstarife akzeptieren müssen.