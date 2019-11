m Herbst 2019 brachte BMW die ultimative Power-Version des Erfolgsmodells X3 auf die Strecke. Die sportliche M GmbH verpasste dem knapp zwei Tonnen schweren Kompakt-SUV ein Leistungs-Upgrade: Der X3 M leistet satte 480 PS ! Kaum auf dem Markt, da schnappten sich die Tuning-Experten von Manhart den BMW und packten nochmal 150 PS drauf. Zehn getunte BMW X3 M entstanden in Wuppertal. Das Modell nannten sie "MHX3 600". Ein bemerkenswertes SUV mit scharfer Optik und brutaler Leistung. Die inoffizielle Krönung der Bestseller-Reihe mit 630 PS und 785 Nm. Nun steht eines dieser exklusiven Fahrzeuge zum Verkauf!

Mit dem Slogan "Kleines Auto – große Leistung" bewirbt Manhart den MHX3 auf seiner Website. Allerdings fällt es einem schon schwer, das um 30 mm tiefer gelegte Tuning-SUV als klein zu bezeichnen. Das Exterieur-Paket von Manhart mit den schwarzen 21-Zoll-Felgen und der vierflutigen Abgasanlage mit Keramikblenden lässt den X3 M noch bulliger wirken. Die goldenen Akzente auf schwarz lackiertem Grund sind Manhart-typisch und verleihen dem Auto Eleganz. Im Innenraum das gleiche Bild, der MHX3 600 ist auch hier komplett in Schwarz und Gold gehalten. Ansonsten hat Manhart nichts verändert, die Ausstattung kann man auch beim BMW-Händler ordern. Im angebotenen X3 steckt ordentlich Luxus: Gestiksteuerung, beheizbares Lenkrad und Sitze aus Alcantara-Leder sind nur ein paar der Annehmlichkeiten. Ein automatisches Acht-Stufen-Getriebe mit Drivelogic gehört auch dazu.

Der MHX3 glänzt im Manhart-typischen Schwarz-Gold. Die Verspoilerung gibt's beim X3 M auch in Serie.

Auch dem Innenraum drückte Manhart seinen schwarz-goldenen Stempel auf.



Was wirklich zählt, steckt hier ohnehin unter der metallic-schwarz glänzenden Haube. Den 3,0 Liter großen Reihensechszylinder aus dem BMW X3 M hat der Tuner mithilfe eines ECU Remappings ordentlich aufgemotzt. Die Basis-Version erreicht schon nach 4,2 Sekunden Tempo 100, die Spitze liegt bei 280. Das Manhart-SUV dürfte diese Werte nochmal übertreffen. Mit nur 5785 Kilometer ist der zum Verkauf stehende MHX3 600 kaum gelaufen, allerdings ist es auch kaum zwei Monate her, dass er bei Manhart vom Prüfstand rollte. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist der brandneue X3 M praktisch nicht existent. Neu kostet das Power-SUV ab rund 85.000 Euro, Manhart will für den Ober-X3 satte 136.731 Euro. Wer günstigere BMW X3 sucht findet sie hier!