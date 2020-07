D

Günstiger BMW X3 xDrive 20d 22.815 € BMW X3 xDrive xLine, Diesel 89.905 km 89.905 km 140 kW (190 PS) 140 kW (190 PS) 03/2017 03/2017 Anfragen BMW X3 xDrive xLine, Diesel + Zum Inserat Diesel, 5.2 l/100km (komb.) CO2 136 g/km* In Kooperation mit

X3

X3

X3

er BMW X3 der zweiten Generation F25 war eine massive Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger. Vorbei waren die Zeiten von bockhartem Fahrwerk und fragwürdiger Materialanmutung im Innenraum. Der von 2010 bis 2017 gebaute F25 macht auch als Gebrauchter eine gute Figur, was sich in entsprechend stabilen Preisen niederschlägt. Schnäppchen lassen sich aber durchaus finden:Auf dem Tacho stehen knapp 90.000 Kilometer, die Ausstattung ist ansehnlich.Der Preis ist also wirklich günstig – und das hat seinen Grund:Das klingt im ersten Moment abschreckend, pfleglicher Umgang ist bei Mietfahrzeugen nicht garantiert. Allerdings ist dieserlaut Händler bis auf zwei kleinere Dellen unfallfrei. Hinzu kommt die gute Ausstattung: Derfährt in der zweithöchsten Ausstattungslinie "xLine" vor.Obendrauf hat dieses Exemplar elektrisch verstellbare Sportsitze mit Sitzheizung, ein Navigationssystem und Xenon-Scheinwerfer mit LED-Nebelscheinwerfern an Bord. Fürs Exterieur hält die xLine-Ausstattung einige Chrom- und Alu-Applikationen bereit.