Nach dem überraschenden Erfolg des ersten SUV-Coupés, dem X6 , hat BMW im Jahr 2014 nachgelegt und wollte das Erfolgsrezept auch in einer Klasse darunter anwenden. Ein echter Bestseller wurde der erste BMW X4 aber nicht, was vielleicht am etwas gewöhnungsbedürftigen Äußeren gelegen hat. Deutlich stimmiger sieht da schon die aktuelle Version des X4 mit dem internen Code G02 aus. Auch die erst kürzlich durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen dürften dazu beitragen, dass der X4 seine Fangemeinde vergrößert. Neben sanften Modifikationen an der Außenhaut des SUV-Coupés und ein paar Updates in Sachen Infotainment , hat sich vor allem unter der Haube etwas getan. Waren bislang nur die Dieselversionen mit dem 48-Volt-Mildhybridsystem ausgerüstet, gehen jetzt auch die Benziner mit der sanften Elektrifizierung an den Start. Mit einer Ausnahme: Der X4 M Competition verzichtet auf diese Maßnahme, bekommt dafür aber ein wenig mehr Drehmoment.